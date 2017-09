Pioniers van Nederpop én 150 man

Symbolischer kan het bijna niet. Uitgerekend tijdens het nummer Imagine van John Lennon ontstond eerder dit jaar tijdens een benefietconcert in het Westland het kippenvelmomentje tussen de Haagse band The Clarks en het Westlands Mannenkoor, vertelt Hermen Kerssies namens het koor. ,,Micha Hasfeld van The Clarks vertelde na afloop dat het kippenvel zó dik op zijn armen stond. Hans de Wit, onze dirigent, was tijdens het nummer voor ons gaan staan en we hebben ingezet.’’ Imagine, of in Nederlands: stel je voor: klassiek ontmoet pop, waarbij ruim 150 krachtige mannenstemmen de muziek van vijf rockmuzikanten ondersteunen. Ook Johan Derksen, de verteller in de Pioniers van de Nederpop die muzikaal wordt gedragen door The Clarks, was diep onder de indruk. Het idee was geboren het koor te vragen als speciale gast in Ahoy, waar op 28 december de show over de geschiedenis van de Nederpop groots wordt afgesloten.

Bewondering

Zowel The Clarks als het Westlands Mannenkoor kijken uit naar het gastoptreden. ,,Ze zijn zó professioneel’’, zegt Micha Hasfeld bewonderend. ,,Tijdens de samenzang was het liefde op het eerste gezicht.’’ Dat horen de ruim 150 leden van het koor graag. De ‘liefde’ is wederzijds. Zoals bij elke liefde moet er voor worden gewerkt. ,,De nummers die het koor gaat doen, moeten eerst worden gearrangeerd voor koor en voor alle leden worden uitgeschreven. Alles moet helemaal kloppen natuurlijk. Het is ook niet zo dat je twintig keer met elkaar kan repeteren. Daarvoor is het koor veel te groot en hebben ze zelf een te volle agenda’’, zegt Hasfeld. Welke nummers ze gaan uitvoeren blijft nog even geheim. Het liefst tot de slotavond zelf. Gewoon omdat de verrassing dan nóg groter is.



,,We hebben 400 liederen die we zo uit de kast trekken en zingen’’, zegt John Hoube, secretaris van het Westlandse Mannenkoor. ,,Op de nummers in Ahoy gaan we nog repeteren.’’



Behalve The Clarks spelen de hele tournee ook de echte pioniers Rudy Bennett (The Motions), Theo van Es (The Shoes), Johnny Kendall (The Heralds) en Frans Krassenburg (Golden Earrings) mee. Drummer Cesar Zuiderwijk wordt de tweede speciale gast tijdens de show in Ahoy.



,,Ahoy is zeker groot’’, zegt Kerssies van het Westlands Mannenkoor lachend. ,,Vijftienduizend mensen kunnen er in. Het grootste publiek van ons is vijfduizend mensen.’’ Het koor, over het algemeen gespecialiseerd in klassieke muziek, ziet het optreden ook als een mooie gelegenheid om een wat jonger publiek te bereiken. Ook al zullen dat waarschijnlijk ‘belegen tieners’ zijn, zegt Kerssies. ,,Voor ons is het vooral heel veel plezier.’’