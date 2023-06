Pius X sluit bijzonder jubileum af met Zomerfestival:

‘Na al die tropenjaren wel een feestje verdiend’

Na met allerlei optredens het 110-jarig bestaan serieus te hebben gevierd gaat de Poeldijkse muziekvereniging Pius X weer gewoon aan de slag. „Maar nog één keer pakken we op 2 juli uit met een bruisend Zomerfestival in De Veiling in Poeldijk”, aldus voorzitter Bas Vermeulen. „Dan laten onze drie muziekensembles zich lekker losjes van hun beste kant horen. Mag iedereen komen. En kinderen kunnen dan hun eigen muziek maken.”