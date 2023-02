Plan voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de Zijdijk gehalveerd: 104 bedden

Het plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten op de hoek van de Maasdijk en Zijdijk in 's-Gravenzande is gehalveerd. In eerste instantie dienden ontwikkelaar AGM Vastgoed en uitzendbureau AUB Van Bergen uit Hoek van Holland een aanvraag in voor 208 bedden. Dat vond het nieuwe gemeentebestuur veel te gortig. Daarom is er nu een vergunning aangevraagd voor 104 bedden.