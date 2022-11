Plan voor woongroep senioren in Kwintsheul moet slagen: ‘Nood wordt steeds hoger’

Gele afvalzak­ken verdwenen uit Westlandse straat­beeld: troep weer in grijze container

Het is dinsdag een mooie dag voor de tegenstanders van de gele zakken met plastic afval aan de lantaarnpalen in Westland: ze zijn verdwenen uit het straatbeeld. En ook de kroonringen waaraan ze moesten worden opgehangen, zijn verwijderd. Al het afval moet vanaf nu weer in de grijze afvalbak worden gegooid. Wie toch zelf afval wil blijven scheiden, kan plastic, blik en drinkpakken nog kwijt in ondergrondse afvalcontainers.

1 november