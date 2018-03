Plannen Wippolderlaan nóg duurder, maar bewoners geloven erin

Op papier lijkt het een simpele keuze. Er liggen twee varianten: één van 63,8 miljoen en de andere kost 41,6 miljoen euro. Een verschil van liefst 22,2 miljoen euro, zo becijferde een onderzoeksbureau in opdracht van de provincie. Geen moeilijke beslissing, zou je zeggen. Maar dat ligt een stuk genuanceerder.



Het is een feit dat twee de twee kruispunten op de Wippolderlaan, ter hoogte van de Laan van Wateringseveld en bij de Veilingroute, helemaal op de schop gaan om het steeds drukker wordende verkeer in goede banen te leiden. De provincie wil twee ongelijkvloerse kruisingen realiseren die de hoogte in gaan. Omwonenden van de Zwethzone willen juist twee kruisingen die verdiept worden aangelegd. Maar dat brengt wel véél meer kosten met zich mee. De vele voordelen van hun variant wegen volgens de omwonenden véél zwaarder dan de extra kosten.



,,Wij hebben een ontwerp liggen dat een groot aantal heel positieve punten heeft’’, zegt Hans Boot, woordvoerder van de bewoners. ,,We hebben een heel smal wegontwerp vorm weten te geven, waarbij het behoud van de Zwethzone heel belangrijk is. Er is veel minder geluidsoverlast voor de mensen die aan de Zwet wonen, de aanleg kan veel sneller gerealiseerd worden omdat we geen rekening hoeven te houden met het inklinken van de taluds en voor ons ontwerp hoeven er geen gronden van bedrijven te worden verworven, die daardoor mogelijk schade in hun bedrijfsvoering zouden kunnen krijgen. Kortom, er zit een groot aantal voordelen in deze variant.’’