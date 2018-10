Plantenkweker al lang bezig met Brexit: 'Je wordt hier vindingrijk door'

Sosef is samen met Jeffrey Ammerlaan eigenaar van Potplantenkwekerij Ammerlaan-Sosef uit Honselersdijk. Hoofdteelten zijn de celosia, de primula en de cyclamen. ,,Vooral die eerste twee doen het prima in Engeland. De celosia is een excentrieke plant die door de bloem en de kleur in trek is. We hebben hem in het paars, rood en geel en vooral de paarse verkoopt goed.''



De planten van Ammerlaan-Sosef zijn bij tien Engelse retailers verkrijgbaar. ,,Dat zijn zowel supermarkten als bouwmarkten. Het is begonnen met bouwmarkt B&Q, maar ook bij Morrisons en Homebase staan onze planten. De kracht van de celosia is de schaphoudbaarheid. Hij heeft weinig onderhoud nodig en gaat lang mee. Ook als door brexit vrachtwagens straks twee dagen langer over het transport zouden doen, blijft deze plant goed.''