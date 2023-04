Pleegkind Melody (11) zet zich in voor andere pleegkinderen: 'Opeens ben je weg en alles kwijt’

Sport­school wil in leeg winkelpand, maar de gemeente ligt flink dwars

De leegstand in het dorpshart is een doorn in het oog van menig inwoner van Monster. Voor het voormalige winkelpand van Blokker gloort echter een nieuwe toekomst. Health & Fits Sports wil zich in het leegstaande gebouw aan de Herenstraat vestigen. De sportschool kan er zo intrekken, maar de gemeente ligt dwars. Westland houdt vol dat er een winkel moet komen.