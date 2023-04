Pleegkinderen krijgen rust en regelmaat in prachtige villa: ‘Onze droom komt hier uit’

Francis ging cuppen nadat haar vriend met acute leukemie in ziekenhuis belandde: ‘Mijn inspiratie­bron’

Toen haar vriend Pim met acute leukemie in het ziekenhuis belandde, had Francis nooit kunnen bedenken dat die ernstige ziekte haar leven zou veranderen. Ze ging zich verdiepen in alternatieve geneeswijzen omdat ze haar partner wilde helpen en kwam in aanraking met cupping. Inmiddels heeft ze tientallen klanten en binnenkort een eigen ruimte. ,,Die ziekte heeft ons veel gebracht.”