Pleidooi voor veilige oversteekplaats op de Verdilaan: ‘Logisch geitenpaadje moet zebrapad worden’

lieve rachel Met een wandelstok tilden we de rok van tienermei­den op, wat soms voor gespeelde schrik en gilletjes zorgde

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer in de rubriek Lieve Rachel: het fenomeen poppenkast in de jaren 50. Die het moest afleggen tegen jeugdseries op tv, als Pipo de clown. Ook het veelbekeken Brugklas komt aan bod.

