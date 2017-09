Poeldijker cel in voor bezit van drugs, wapens en zwart geld

Schade na windhoos bedraagt minstens 10 miljoen euro

7:02 Een nietsontziende windhoos verraste vorige week donderdag een groot aantal tuinders en bewoners in ’s-Gravenzande. Een week later is het opruimen van het glas in volle gang en de schade bedraagt minstens 10 miljoen euro, maar zal hoger uitkomen, is de verwachting.