Politie grijpt in bij groot feest op strand ‘s-Gravenzande: honderden jongeren aanwezig

Arthur (76) slaapt al maanden in een jeugdher­berg nu zijn land nog steeds op slot zit

8:32 Arthur Pieplenbosch woont in Indonesië , maar zit door het coronavirus al meer dan vier maanden vast in Den Haag. Al die tijd verblijft hij in hostel The Golden Stork. Als 76-jarige oud-marineman heeft hij het best naar zijn zin tussen de jonge backpackers. ,,Officieel ben ik een dakloze", zegt hij.