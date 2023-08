Politie op scherp tijdens feestweek in Naaldwijk: extra maatregelen tijdens Westland Reünie

Festivals verdwijnen, maar Cannes Outdoor is populair­der dan ooit: ‘Je moet programme­ren wat gewild is’

Er ging eerder dit jaar al een streep door Wolle Lente Festival en ook het Savanna Festival kwam er niet door stijgende kosten en tegenvallende kaartverkoop. Hoe anders is het met Cannes Outdoor, het vierdaagse festival dat woensdag in Naaldwijk begint. Twee dagen zijn al uitverkocht en ook voor de andere twee dagen is er al animo zat. Hoe is dat succes te verklaren?