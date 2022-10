Politie rukt uit naar Gladiool in Naaldwijk na melding woningoverval

Bij de hulpdiensten kwam rond 23.15 uur een melding binnen van een overval in een van de woningen van een appartementencomplex in de straat. De politie heeft onderzoek gedaan in de woning en een van de bewoners is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen, meldt calamiteitensite Regio15.



Wat er precies aan de hand is en of er aanhoudingen zijn verricht, is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft nog geen informatie gedeeld over het aantal daders, hun signalement, de eventuele buit en/of de eventuele vluchtrichting.



Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.