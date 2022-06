Politie schiet man (23) neer die met mes staat te zwaaien op kruispunt: verdachte is zwaargewond

De politie kreeg vanmiddag een melding van een brandstichting nabij de kruising. Toen agenten ter plaatse kwamen werden zij direct geconfronteerd met een man die met een mes op hen afkwam. Ondanks meerdere waarschuwingsschoten bleef de man op de agenten afrennen. De agenten hebben vervolgens op de verdachte zelf geschoten.

De man is zwaargewond geraakt en onder motorbegeleiding met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De omgeving is groots afgezet, er wordt onderzoek gedaan. Dat zal de politie niet zelf doen, daarvoor wordt de Rijksrecherche ingeschakeld. Deze dienst, die onder leiding staat van het Openbaar Ministerie (OM), zal moeten bepalen of de betrokken agenten juist hebben gehandeld.

Medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) en de Rijksrecherche zijn inmiddels ter plaatse om onderzoek te doen op het plaats delict. Ook de vermoedelijke woning van de verdachte is onderdeel van het onderzoek. De brandweer heeft gecontroleerd of er geen sprake was van een gaslekkage.

Volledig scherm De Forensische Opsporing doet onderzoek op het plaats delict. © District8

Medewerkers van de FO hebben onder andere een huls en het mes van de verdachte in beslag genomen, ook zijn overige sporen veiliggesteld. Het gehele plaats delict is door een 3D camera in beeld gebracht. De betrokken agenten worden gehoord door de Rijksrecherche die het gebruik van het vuurwapen gaat beoordelen.

Of de man een bekende is van de politie, kon een woordvoerster nog niet zeggen. ,,Dat zal allemaal uit het onderzoek moeten blijken. Zeker is wel dat hij dreigde brand te stichten en stond te zwaaien met een mes. Daardoor was de situatie heel bedreigend en daar is naar gehandeld.”

Volledig scherm De messenzwaaier wordt behandeld aan zijn verwondingen. © District8

De brandstichting vond plaats bij een woning aan de Sterappel in Den Hoorn. In 2017 zijn er op deze locatie vijftien woningen gebouwd voor statushouders. Of de messenzwaaier ook een bewoner is, is nog niet bekend. De brandweer was ter plaatse om er zeker van te zijn dan er geen brand meer is en heeft metingen verricht.

Volledig scherm De brandweer is aanwezig en verricht metingen in de woonunits. © District8

Overigens moesten de hulpdiensten eerder dit jaar ook al uitrukken voor een incident in Den Hoorn. In april ging het om een verwarde man die op de Voorhaven bedreigingen had geuit en stond te zwaaien met een schroevendraaier. Ook in de zomer van 2020 was het raak in het dorp toen een eveneens verwarde man voor commotie zorgde door met een mes rond te lopen en zelfs in het water te springen.

