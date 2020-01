Politie treft ‘mobiele’ wietkwekerijen aan in De Lier: 180 planten in twee vrachtwagens

Even vragen aan Zoeter­meers team kickbok­sers geselec­teerd voor EK, maar voor de reis is nog geld nodig

18:19 Wesley Jansen (29) is eigenaar van kickboksschool Dojo Hokori Meiyo in Zoetermeer. Een groot team van deze school is geselecteerd voor het EK karate in Istanboel. Om deze reis te financieren, houdt Jansen zondag een evenement om geld in te zamelen, van 11.00 tot 16.00 uur.