Politie trekt wapen om man met hakbijl aan te houden nabij supermarkt Honselersdijk

Na hard werken is De Wael klaar voor bezoekers, maar nog geen gevulde agenda

13:22 Wies Haaring-Kroondijk is nu een jaar bezig om dagopvang De Wael aan de Waellandweg in Monster op poten te zetten, maar tot een gevulde agenda heeft het nog niet geleid. ,,Ik had graag een andere boodschap gehad, maar ik laat me zeker niet ontmoedigen, ook al schijnt het moeilijk te zijn in het Westland”, zegt Haaring. ,,Iedereen in dit wereldje weet nu wel wat De Wael is. Ik spreek er met veel mensen over, iedereen is heel enthousiast en positief, maar daarna hoor ik niets meer.”