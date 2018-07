Politie Westland herinnert burgers aan aankomende 112-dag

'Het geluid, de trillingen en de uitlaatgas­sen wil ik niet'

15:44 Een conflict over het verbreden van een uitrit bij een kwekerij aan de Maasdijk is hoog opgelopen. Buurman John Timofei vreest de overlast van vrachtverkeer. Ondernemer Gert van der Pligt wil met de brede uitrit de bewoners juist tegemoet komen. Het zou niet misstaan in een aflevering van de rijdende rechter.