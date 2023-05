Politie zoekt nabestaanden na vondst volle urn op het strand

Wethouder Rombout wéér op de wip, nu in extra raadsverga­de­ring over de Veiling: ‘Het laatste zetje’

Opgelucht kon Barend Rombout vorige maand ademhalen toen hij de eindstreep had gehaald in een marathonvergadering van maar liefst vijf uur over afgesnoepte huishoudelijke hulpuren voor kwetsbare Westlanders. Nog maar net weer op adem gekomen wacht de wethouder van Westland Verstandig binnenkort wéér een extra raadsvergadering. Deze keer over de voorgenomen verhuizing van de lokale omroep WOS naar de Veiling in Poeldijk. Valt de bungelende wethouder nu wél van zijn voetstuk?