Politie zoekt vrouw in rode auto die op avond voor overlijden nog met slachtoffer (55) heeft gesproken

Uit onderzoek is gebleken dat de Maassluizer door een eenzijdig ongeval om het leven is gekomen. De man werd vorige week donderdagochtend, even na 10.30 uur, in het water aangetroffen. Woensdagavond tussen 22.00 en 22.30 uur heeft een automobiliste die met haar rode auto stilstond op de kruising van de ‘s Herenstraat met de Prinses Beatrixlaan/Molenweg in Maasland nog gesproken met het slachtoffer. De politie wil nu graag in contact komen met de bestuurster van de auto en vraagt de vrouw daarom zich te melden bij het Team Verkeer via 0900-8844.

Het lichaam van de man werd door een voorbijganger gevonden in het water langs de weg. Hulpdiensten hebben het slachtoffer uit het water gehaald, maar hulp mocht niet meer baten. De man was al overleden. De politie meldde daarop dat de man is omgekomen door een eenzijdig ongeval. Vermoedelijk is hij met zijn motor/scooter te water geraakt en daarna overleden. In het gras was een bandenspoor te zien en lag een helm. In het water werd een tweewieler aangetroffen, maar hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog onduidelijk.