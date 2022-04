Politiek is overlast bij Luna Events spuugzat, burgemeester neemt nog geen maatregelen

column Wilt u zo vriende­lijk zijn om even in de agenda te kijken?

We moeten blijkbaar toch even wennen aan het feit dat een eind is gekomen aan die onzalige coronaomhelzing. Sinds een paar weken kunnen we weer doen en laten wat we willen. Corona heeft ook een paar voordeeltjes. Zo kun je nu met goed fatsoen zeggen dat je niet meer aan die drie zoenen doet als tante Cato, met die gemeen stekende baardhaartjes, laat blijken dat ze voor je omhelzing klaar staat.

17 april