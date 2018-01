Politiek sluit zich aan bij roep om busverbinding

De Seniorenraad kaartte de kwestie aan in een open brief aan de politiek, de wethouder en de HTM. Want hoewel Wateringen en Den Haag aan elkaar grenzen, is er geen directe busverbinding. Het betekent dat de snelste route naar Den Haag in sommige gevallen een wandeltocht van een kwartier met zich meebrengt. Daarom werd voorgesteld buslijn 25 door te trekken naar het Kerkplein en daar een halte te maken.



LPF Westland wil niet alleen weten of het mogelijk is de suggestie van de Seniorenraad uit te voeren, maar vraagt ook hoe Westland haar invloed op het openbaar vervoerbeleid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag kan vergroten.