Politiepoes Pepper biedt troost aan agenten

Als politiepoes Pepper op schoot springt, is het ernstige ongeluk of de verwoestende brand voor even uit de gedachten van de agenten van bureau Westland in Naaldwijk.

Agenten Mandy en Eric zitten net na hun ochtendbriefing al klaar om te vertellen over Pepper. Maar de politiepoes laat zich niet leiden, waarschuwden ze al. De fotosessie had de jonge, zwarte poes liever aan zich voorbij laten gaan.

,,Het is een beestje met een handleiding, je mag haar alleen aaien als ze zelf op je afkomt”, zegt Mandy. Eric heeft dat zojuist aan den lijve ondervonden. De poging om met Pepper op de foto te gaan heeft hij met een paar flinke krassen op zijn arm moeten bekopen. ,,Als mijn hond dat ziet, wordt hij weer jaloers.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Eric had zelf jarenlang katten en heeft nu dus thuis een hond die op hem zit te wachten. ,,Pepper is net als mijn eigen dieren, het is lekker om met haar te knuffelen en ze kan een troost zijn. Je hebt iets met dieren, of je hebt het niet. Sommige mensen hebben er een bloedhekel aan.’’

Vuur

De jonge, zwarte poes doet haar naam Pepper dagelijks eer aan. ,,Waar die vandaan komt? Ze doet haar eigen zin en zit vol vuur’’, zegt Eric. De agent werkt pas sinds kort op het bureau in Naaldwijk en moest zich even achter de oren krabben toen hij Pepper voor het eerst zag lopen. ,,Bijzonder, maar het zal hier wel normaal zijn, dacht ik. Ik laat haar ’s ochtends vaak binnen als ze voor de deur van het politiebureau staat, de rest van de dag is ze overal en nergens te vinden.’’

Pepper liep in 2017 voor het eerst over de binnenplaats van het politiebureau aan de Vierschaar in Naaldwijk en ging er niet meer weg. ,,We hoorden gepiep en zagen twee kittens onder de carport. Voor de jongen vonden we een nieuwe eigenaar. Pepper, die ondanks een oproep niet door haar eigenaar werd opgehaald, behoort inmiddels tot het meubilair van het politiebureau’’, zegt Mandy, strakke spijkerbroek, shirtje met korte mouwen en wapen in haar holster.

Gevoelig

Onder haar stoere uiterlijk gaat een gevoelig mens schuil. De agente moet ook af en toe bijkomen van een heftige gebeurtenis, zoals een brand of aanrijding. ,,Natuurlijk, als het me niks meer doet dan kan ik beter met dit werk stoppen. Het beestje is een leuke afleiding, weer eens wat anders dan je werk. Omdat ze je aandacht opeist, word je even uit het heden getrokken’’, zegt Mandy, die thuis ook katten heeft.

Toch is Pepper af en toe ook een belemmering voor het politiewerk. ,,Er zijn al best wat rare woorden in een proces-verbaal verschenen. Het beest heeft een eigen wil en gaat zo op het toetsenbord zitten.’’ Verschillende agenten sprongen al verschrikt op toen ze bijna op de zwarte poes, slapend in één van de zwarte bureaustoelen, gingen zitten.

Liefkozen