Politiewagen knalt tegen busje met gezin in Naaldwijk, een persoon naar ziekenhuis

‘Black Lives Matter’ in de Herberg in Naaldwijk

Inclusie. De PKN-kerken in Naaldwijk hebben het hoog in het vaandel staan. Speciaal daarom organiseren zij meerdere Leerhuisavonden over het onderwerp. De eerstvolgende, namelijk die op 11 januari, staat het onderwerp ‘Black Lives Matter’ centraal. ‘Dagelijks wordt er gesproken over, en is er sprake van racisme, ook in onze samenleving’, aldus de protestantse gemeente.

3 januari