Poolse fietsendieven met Duitse precisie

De bende was al enkele maanden actief in de hele regio, van Katwijk tot Westland en van Rotterdam tot Scheveningen. Ze stalen tweewielers uit het duurdere segment, waar ze in Polen ongeveer 450 euro voor kregen. Het balletje ging rollen toen er in Katwijk 18 aangiftes van fietsendiefstal in 15 dagen tijd binnen kwamen.

Een keer per week werden de gestolen fietsen achterin een bestelbus geladen en naar Polen gereden, tussen de 20 en 50 per keer. Vanwege de stiptheid van de bende, wist de politie dat ze woensdag aan het einde van de ochtend bij een opslagbox in Den Haag klaar moest staan. Twee verdachten werden daar vanochtend ingerekend. ,,Het gaat hier niet zomaar om een fietsendiefstal, dit was echt hun beroep", zegt politiewoordvoerder Bobby Markus.

Eerder waren al verdachten aangehouden in Katwijk, Arnhem en Utrecht, waar een bestelbusje met 22 gestolen fietsen van de snelweg werd geplukt. Ook bij de politieactie van vandaag werd een bestelbus aangetroffen die tot het dak was volgepakt.

Volledig scherm De fietsen liggen stevig op elkaar gepakt in de bestelbus. © Remco Zwinkels

Tegelijkertijd met de aanhoudingen in Den Haag deed de politie ook invallen in Naaldwijk, Wateringen en Rotterdam. In Polen zijn twee panden in samenwerking met de Europese politieorganisatie Eurojust doorzocht.