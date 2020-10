Poolse man (29) die Jim Mulder doodreed blijft vastzitten: ‘Hij had gewoon moeten stoppen’

Dronken automobi­list die Naaldwijk­se Jim (17) doodreed vandaag voor de rechter

12:20 Tomasz P., de Poolse automobilist die begin juli de 17-jarige Jim uit Naaldwijk aanreed, staat vandaag voor de rechter. De bestuurder had te veel gedronken en reed hard over de Broekpolderlaan in Honselersdijk. Hij raakte Jim en reed zonder zich over het slachtoffer te bekommeren door na het ongeluk. De jonge Naaldwijker overleed twee dagen later aan zijn verwondingen.