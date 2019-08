Poolse Marek (25) nog steeds niet gevonden na duik in zee bij Ter Heijde: ‘Tijd werkt niet in ons voordeel’

UPDATE Losgescho­ten leiding lekt 50 liter salpeter­zuur in Lierse kas, een persoon naar ziekenhuis

26 augustus Een leiding die aan een vat met salpeterzuur zat is vanavond losgeschoten in een kas langs de Pastoor Verburghlaan in De Lier. Een persoon die in de kas aanwezig was heeft veel giftige dampen ingeademd en is naar het ziekenhuis overgebracht.