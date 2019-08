Poolse strandwacht Tomek weet: 'Verdronken Marek (25) had niet gedronken'

Marek Matejek was de vierde buitenlandse badgast die deze zomer voor de Westlands-Haagse kust verdronk. De 25-jarige Pool werkte in Duitsland in een ijzergieterij en was met vrienden een dagje naar het strand van Monster gekomen. Hij had geen zwemdiploma, maar ging zondag toch met een vriend het water in. Toen zijn maat het strand weer opzocht, zou Marek nog even in zee blijven. Dat is de laatste keer dat zijn vrienden hem in levenden lijve zagen. Uren daarna werd hij als vermist opgegeven. Een lange zoektocht leverde niets op en moest worden gestaakt toen het donker werd.