Poolse vrouw herinnert zich niets van steekpartij, OM eist twee jaar cel

Verdachte vrouw van steekinci­dent Druiven­straat weet zich niets te herinneren, maar blijft vastzitten

De Haagse rechtbank houdt de 29-jarige Jagoda P. langer in voorarrest vanwege een steekincident in een woning aan de Druivenstraat in Naaldwijk. De advocate van de Poolse vrouw vindt dat er ‘grove fouten’ zijn gemaakt in het onderzoek van politie en justitie.

11 maart