Popmuseum blij met stukken Veronica: ‘Ik had er niet bij stilgestaan dat dit nog bestond'

Het is oogsttijd in ‘druiven­land’: ‘Waar we normaal 29 duizend kilo oogsten, zal dat dit jaar vierdui­zend kilo zijn’

10:45 Hilde Jansen is wat gespannen als zij de telefoon opneemt. ‘Gezonde spanning’, noemt de eigenaresse van druivenkwekerij Nieuw Tuinzight het zelf. Over een uurtje moet alles klaarstaan. Dan opent haar winkel aan de Zwethkade in Den Hoorn de deuren.