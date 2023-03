Posters met rode kruizen en ‘Stem ze weg’ op verkiezingsborden moeten weg

Kidz for Kidz survival wil nog één keer knallen: ‘Gebrek aan sponsors breekt ons op’

In januari 2020 kon de vijfde editie van de Kidz for Kidz survival nog net worden gehouden voordat dat vermaledijde coronavirus de wereld lam legde. Nu, ruim drie jaar later, is het op 15 april tijd voor de zesde survival. Het is tegelijkertijd ook de laatste, want het gebrek aan sponsors breekt de kleine stichting op. ,,We hebben het besluit met pijn in ons hart genomen.”