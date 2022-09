Premier Rutte kwam niet naar MBO Westland door boerenprotest, bezoek werd verplaatst naar andere locatie

Kinderarts Melanie Thomas: ‘Toename adhd komt door prestatie­ge­rich­te maatschap­pij’

Nooit vergeet ze de allereerste ruggenprik die ze in 1983 moest geven als kinderarts in opleiding in het Juliana Kinderziekenhuis. ,,Ik ben die dag nog meerdere keren langsgegaan om te kijken of het goed ging met de patiënt en hij zijn benen nog kon bewegen”, zegt Melanie Thomas.

