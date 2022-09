Premier Rutte op bezoek bij Westlandse vakkampioenen: ‘Deze jongens hebben heel veel kwaliteit’

Zijn bezoek aan MBO Westland in het World Horti Center in Naaldwijk ging op de valreep niet door, maar minister-president Mark Rutte kon bij ROC Mondriaan aan de Tinwerf in Den Haag toch nog even praten met een paar Westlandse vakkampioenen.

Rutte bracht woensdag een bezoek aan Team Netherlands, het team van mbo-vakkampioenen dat deelneemt aan internationale vakwedstrijden. De premier sprak onder meer met Bas van der Mark (20) uit De Lier en Ben van der Marel (21) uit Maasdijk. Zij zijn vorig jaar afgestudeerd aan de School voor Technologie en Engineering in de vestiging van ROC Mondriaan bij MBO Westland in Naaldwijk. Het tweetal is Nederlands kampioen Mechatronica en daarom lid van Team Netherlands.

De Westlanders spraken met Mark Rutte over hun vak en hun voorbereiding op de wedstrijden. De premier was onder de indruk: ,,Ik word blij van dit bezoek”, zei hij. ,,Deze jongens beschikken over ontzettend veel kwaliteit. Wij hebben dit gewoon in huis in Nederland.”

Team Netherlands

Bij ROC Mondriaan in Den Haag sprak de minister-president met twaalf jongeren uit elf verschillende beroepsrichtingen. Zij maken deel uit van Team Netherlands, een team van 21 Skills Heroes mbo-vakkampioenen die afgelopen maart tijdens het landelijke finale-evenement Skills The Finals goud behaalden.

Hiermee kwalificeerden zij zich voor Team Netherlands en de internationale mbo-vakwedstrijden WorldSkills in Shanghai. Die gingen vanwege het coronavirus niet door, maar er werd wel een alternatief programma ontwikkeld, zoals komende week in Stuttgart. Daar nemen Bas en Ben het op tegen 26 internationale Mechatronicateams. Zij zijn donderdagochtend vroeg al vertrokken.

Bijzonder

,,Het was heel erg bijzonder om met de minister-president over ons beroep te kunnen praten”, blikken Van der Mark en Van der Marel terug. ,,Hij was bijzonder geïnteresseerd en het was een leuk gesprek.”

Ook Rutte vond het interessant. ,,Ik heb vooral geleerd hoe complex al die vakken zijn. Als je op topniveau wilt presteren vergt dat een opleiding van jaren. Dat geldt ook voor bloembinders, lassers, kappers en al die andere beroepen. Het is ook fantastisch dat vmbo-leerlingen en mbo-studenten kunnen deelnemen aan vakwedstrijden. Het laat zien hoe belangrijk vakmanschap is en biedt studenten de mogelijkheid om te laten zien hoe goed zij ergens in zijn. Dat is goed voor de studenten en goed voor de promotie van het beroepsonderwijs.”