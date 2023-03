Prins Maasdijk geeft elektrische pompwagen aan Voedselbank: ‘Maakt het werk een stuk makkelijker’

Samara2Go beste thuisbe­zorgres­tau­rant van Delft: ‘Kapsalon lamsshoar­ma en kip tandori populairst’

Trek in een kapsalon, pizza, hamburger of salade, maar geen zin om er de deur voor uit te gaan? Dan kun je in Delft volgens Thuisbezorgd.nl het beste bestellen bij Samara2Go. Deze onderneming is namelijk beloond met de Thuisbezorgd.nl Awards 2022. Voor de tweede keer op rij.