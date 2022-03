Protestantse kerk in ‘s-Gravenzande en gemeente willen ontheemde Oekraïners opvangen

Binnen de Protestantse kerk in ‘s-Gravenzande is er een werkgroep geformeerd die zich bezighoudt met het bieden van hulp aan Oekraïners, die de oorlog in hun land zijn ontvlucht. ,,Met de gemeente Westland hebben we een verkennend gesprek gehad om te achterhalen waar behoefte aan is”, vertelt Ronald van Gaalen namens de kerkwerkgroep. ,,Maar ook daar zitten ze eigenlijk nog met heel veel vraagtekens. Daar waar mogelijk starten we van beide kanten op. Het is nog heel prematuur. We zijn nu vooral aan het onderzoeken wat er is en wat er kan. We hebben een weekje werk aan ons broek om die inventarisatie voor elkaar te krijgen.”