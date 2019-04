Provincie onderzoekt alternatieven voor huisvesting arbeidsmigranten

Daarvoor bereidt de provincie samen met de gemeenten in Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken een programma voor, dat anderhalf jaar gaat duren en nog voor de zomer moet gaan beginnen. Er is een bedrag van 400.000 euro voor beschikbaar.



Het nieuwe programma richt zich allereerst op een beter inzicht in het aantal aanwezige arbeidsmigranten. Westland heeft dat al aardig in kaart gebracht, maar in de rest van Zuid-Holland is dat er vaak niet. Daardoor is er ook slecht zicht op de benodigde huisvesting. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om versneld goede huisvestingsmogelijkheden te realiseren. Zoals huisvesting op bedrijventerreinen en in kantoorpanden.



,,Nu is het beleid dat iedereen gehuisvest moet worden in binnenstedelijk gebied, in de stads- en dorpskernen", zegt gedeputeerde Adri Bom (CDA). ,,Maar voor arbeidsmigranten die kort blijven, moeten we misschien overwegen om ze te huisvesten bij bedrijven of bedrijventerrein. Dat mag nu nog niet, maar als blijkt dat het wel helpt en de druk op de woningmarkt beter wordt verdeeld, zou het een optie kunnen zijn."