Provincie wil meer sociale huurwoningen in De Driesprong: ‘Heel vervelend’

Winkel in Westland niet de nieuwe regionale Bol.com; online platform stopt ermee

Winkel in Westland, de Westlandse variant van Bol.com, is geen succes gebleken. Het online winkelplatform, dat in coronatijd werd gelanceerd om de consument aan te sporen om online geld uit te geven in Westland, heeft niet geleid tot grote omzetstijgingen bij de ondernemers. MKB Westland zal het platform daarom in de huidige vorm niet voortzetten.