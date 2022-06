Publiek weer grootste sponsor Varend Corso: Duit voor een Schuit levert 46.500 euro op

Ruzie tussen Oranjeco­mité en winkeliers­ver­e­ni­ging om feestweek: geen spiegel­tent op Van Tijnplein

Oudere feestvierders in Naaldwijk kunnen tijdens de Westland Reünie in augustus fluiten naar vertier in de zogenoemde spiegeltent op het Van Tijnplein. Die staat er dit jaar niet meer. De kermis gaat wél door, maar wordt voor het eerst sinds jaren niet meer georganiseerd door het Oranjecomité maar door de BIZ Naaldwijk Winkelrijk. ,,De BIZ is al jaren bezig om ons de nek om te draaien.”

7:02