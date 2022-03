Pup Millie helpt jeugdtrauma’s voorkomen: ‘Hij opent gesprek over pijnlijke gebeurtenis’

Met de dag komen er meer Oekraïense gezinnen met jonge kinderen ons land binnen. Ze mogen nu veilig zijn, hun heftige ervaringen zijn met hen meegereisd. Jezelf uiten is heel belangrijk voor het verwerkingsproces van schokkende gebeurtenissen, weet Patricia Leenaarts. Zij werkt als lifestyle transformatiecoach, zowel met volwassenen als kinderen. ,,In mijn werk kom ik vaak tegen dat mensen een trauma hebben. En negen van de tien keer is dat gerelateerd aan iets dat in de kindertijd gebeurd is. Niet iedereen die last heeft van trauma’s uit zijn of haar verleden, is zich daar ook van bewust.”



Als je je gevoelens niet onder ogen komt, keren ze volgens Leenaarts vroeg of laat – vrijwel altijd – als een boemerang terug. ,,Ook al is de traumatische situatie zelf misschien niet meer aan de orde, is er een grote kans dat je het meeneemt in je manier van kijken, denken, voelen en reageren op jezelf en de wereld.”