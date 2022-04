Raadslid Jan van Rossum (CDA) is er klaar mee: ‘Belachelijk, die Ambachtsweg’

Het was donderdag heet van de naald: de Ambachtsweg in Wateringen gaat voorlopig niet meer open omdat dat volgens de Veiligheidsregio Haaglanden niet veilig kan. ,,Ik ben er gewoon een beetje ontdaan van”, zegt Van Rossum, als hij de deur van zijn huis aan de rand van het centrum van Wateringen open doet. ,,Het is écht belachelijk. Dat met die bloembakken was natuurlijk vreselijk, maar die weg is in samenspraak met omwonenden veilig ingericht en kan dus open totdat er een andere oplossing is in de nieuwe woonwijk.”