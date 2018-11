Race tegen de klok om kerstpakketten op tijd gevuld te krijgen

Het kerstpakketten-imperium van Hans Koorneef (55) werd ooit opgezet door zijn ouders, die in het verleden een supermarkt in Honselersdijk runden. ,,Klanten begonnen om kerstpakketten te vragen”, vertelt Koorneef. De vragen bleken niet aan dovemansoren gericht: zijn ouders begonnen vanuit de garage bij hun woning pakketjes te maken. ,,Zodra die klaar waren, gingen ze naar mijn slaapkamer, tot ze de deur uit gingen”, vertelt Koorneef, die als jongen al tussen de kerstpakketten sliep en zijn ouders vanaf zijn achttiende ging helpen.



In 1987 werd de garage verruild voor het pand aan de Hagemanstraat in ’s-Gravenzande, dat nog altijd de uitvalsbasis van het bedrijf is. Werkgevers kunnen hier in de showroom bepalen waar zij hun personeel met kerst mee verrassen. Van Westlands bier tot rookworst en zoutjes, je bedenkt het zo gek niet of het staat er. Honderden producten, gesorteerd op kleur en op thema prijken op pallets. Het zijn allang niet meer alleen etenswaren waar werkgevers hun personeel mee verblijden.



,,Dit jaar zijn zogenoemde belly baskets populair”, vertelt Koorneef met een handgeweven mand in zijn hand. ,,Deze is al niet meer leverbaar.” Hij loopt door naar de bier-afdeling om een biertafel te demonstreren. Het is een houten plank die op een stapel bierkratjes geplaatst kan worden. Via een luik in de tafel kunnen de biertjes uit het bovenste kratje gepakt worden.