Reclameposters Second Love beplakt met mysterieuze sticker in Monster: ‘Werk aan je huwelijk, denk aan je kinderen’

Erik Drost, mede-eigenaar van Second Love, maakt zich niet zo druk over de mysterieuze actie. ,,Ach, wat moet ik ervan zeggen. Het gebeurt wel vaker en ik begrijp niet zo goed waar mensen zich nu zo druk over maken.” Volgens Drost is het belangrijk om aan je huwelijk te werken, maar in zijn ogen hebben veel leden van Second Love dat al gedaan. ,,Als je een supergoed huwelijk hebt kom je niet op de website. Ik vind de stickers een beetje kortzichtig.”

De website is anoniem, maar Drost kan met ‘100% zekerheid’ zeggen dat er ook in Monster mensen op Second Love zitten. ,,In Noord- en Zuid Holland hebben we de meeste leden, ik ben er zeker van dat we ook in Monster leden hebben.”