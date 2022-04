Recordomzet voor bloemenveiling Royal FloraHolland in coronajaar: 5,6 miljard euro

‘Het moet maar eens afgelopen zijn met die idioot hoge benzine­prij­zen’

‘Het moet maar eens afgelopen zijn met die idioot hoge benzineprijzen’, zegt garage-eigenaar Nico van Rhenen, terwijl we een bakkie drinken in de personeelskantine van zijn bedrijf. Hij praat honderduit over de autozaak, die hij in 2000 overnam van zijn vader. Die had het weer overgenomen van zijn opa.

31 maart