Recordopbrengst Team Westland op Tourmalet: 710.000 euro binnengesleept

En het is een voorlopige opbrengst, dus het kan de komende maanden alleen nog maar meer worden omdat diverse acties nog lopen. Het geld is onder meer bijeengebracht via de vele activiteiten die de deelnemers bedacht en uitgevoerd hebben. Daarnaast brachten de wandelaars met Walk to the Tourmalet een bedrag van 53.000 euro bijeen en Ed Kuiper kwam met een daverende verrassing door namens de stichting Arie Kuiperfonds een cheque van 5.000 euro uit de hoge hoed te toveren.



Vorig jaar was de opbrengst 697.000 euro, maar die werd toen snel over de zeven ton getild door een paar vrijgevigen. Uiteindelijk kwam het totaalbedrag uit op 756.000 euro. Die kant gaat het nu ook weer op als alle acties zijn afgerond. En met de 260.000 euro van de Westlandse Ride erbij is een bedrag met zes nullen in zicht.



René Beukers kijkt namens de organisatie van Team Westland terug op een geweldige week in Frankrijk. ,,Het was vorig jaar geweldig en nu weer’’, stelt hij. ,,Ik denk dat het qua sfeer en enthousiasme vergelijkbaar was, maar er was nu meer diepgang door meer verhalen in de groep.’’