Reddingsactie voor kust Hoek van Holland: werkschip maakte water, twee opvarenden gered

Hardnekkig tomatenvi­rus rukt weer op: negentien Westlandse bedrijven besmet

Het hardnekkige tomatenvirus (ToBRFV) rukt weer op. Er is sinds 1 juni vorig jaar bij dertien nieuwe bedrijven een besmetting vastgesteld. In totaal zijn vijftig bedrijven nu getroffen door het zogenoemde tomato brown rugose fruit virus, waaronder negentien in Westland en vier in Midden-Delfland. In de gemeente Hollands Kroon in de Wieringermeer, waar veel Westlandse telers zitten, hebben zes bedrijven er last van.