Reddingsboei voor ‘de Boei’

Speciaal filter op deksel van container moet geurover­last en ongedierte voorkomen

Avalex is onlangs een proef gestart waarbij op een aantal inpandige locaties in Delft en Pijnacker-Nootdorp een gft-container met een biofilter in het deksel is geplaatst. De afvalinzamelaar onderzoekt of op deze manier geuroverlast en ongedierte kan worden voorkomen.