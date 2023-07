met video Man steekt persoon neer bij ziekenhuis en ramt minstens zeven voertuigen tijdens vluchtpo­ging

Een persoon is woensdagavond gewond geraakt bij een steekincident bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. De verdachte is daarna in een blauwe bus gevlucht en ramde minstens zeven voertuigen bij zijn poging om aan de politie te ontkomen.