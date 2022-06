Reizende tentoonstelling over depressiviteit: ‘Niemand staat er alleen voor’

De tentoonstelling OPEN over depressiviteit is vrijdagmiddag in het centrum van Naaldwijk officieel geopend door wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig). Eén op de vijf jongeren krijgt te maken met depressieve klachten, maar lang niet iedereen praat daarover, weet de gemeente Westland, die daar verandering in wil brengen.

Daarom staat de tentoonstelling van stichting Open Mind nu in Naaldwijk en later in ‘s-Gravenzande. In de tentoonstelling vertellen dertig jongvolwassenen hun verhaal over depressiviteit. Rombout legt uit dat de gemeente Westland jongeren met depressieve gevoelens wil helpen.



,,Niemand staat er alleen voor”, zegt hij. ,,Samen met het Sociaal Kernteam Westland, Doel Delfland, Bibliotheek Westland en Vitis Welzijn wil de gemeente het gesprek over depressiviteit op gang brengen.”

Hulp

Er is goede hulp beschikbaar vanuit de verschillende professionele organisaties in Westland, vervolgt de wethouder sociaal domein. ,,Ook de omgeving van jongeren heeft hierbij een belangrijke rol. Jongeren praten niet makkelijk over hun depressieve gevoelens, terwijl het praten wél kan helpen, al is het maar om de juiste hulp te vinden. Deze tentoonstelling laat zien dat erover praten kan en mag.”

De tentoonstelling OPEN over depressiviteit toont een groep van dertig ervaringsdeskundigen tussen de 18 en 35 jaar. In combinatie met foto’s zijn de jongvolwassenen zelf aan het woord. Ze vertellen hoe zij hun depressie ervaren, hiermee omgaan en hoe hun omgeving hen kan helpen.

Bibliotheek

De tentoonstelling is langere tijd te vinden in de gemeente Westland. De reizende tentoonstelling is gratis te bezoeken tot maandag 27 juni in Naaldwijk op de hoek van de Herenstraat en Molenstraat. Daarna is de tentoonstelling drie maanden lang te zien in de bibliotheek in ‘s-Gravenzande.

OPEN over depressiviteit is onderdeel van het Lokaal Preventie Akkoord. Bewegen en gezond eten, een rookvrije generatie, verlaging van alcoholgebruik en mentaal lekker in je vel zitten zijn vier punten uit het Lokaal Preventie Akkoord van de gemeente Westland. In dit akkoord staat beschreven hoe de gemeente samen met haar partners gaat werken aan deze punten. Tijdens de tentoonstelling OPEN over depressiviteit wordt aandacht geven aan de mentale gezondheid en goed in je vel zitten.

