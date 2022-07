René en Lindy trots op kleinste slagerij van Westland: ‘Persoonlijke aandacht en hoge kwaliteit’

‘De kleinste slagerij van het Westland’, is dat iets om trots op te zijn?

,,Vinden wij wel. We zijn een kleinschalige dorpswinkel waar persoonlijke aandacht en kwaliteit hoog in het vaandel staan. In de afgelopen vijf jaar hebben we iets heel moois opgebouwd. Daar sta je niet altijd bij stil als je zo hard werkt, maar we zijn blij met het vertrouwen dat we van onze klanten krijgen. We zijn daar heel dankbaar voor. Net als voor ons geweldige team. Zonder hun zouden we dit ook niet kunnen.”