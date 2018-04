Renewi alweer volop aan het werk na verwoestende brand

Een verwoestende brand legde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij afvalverwerker Renewi een groot deel van een loods in de as. Maar dat weerhield het Wateringse bedrijf er niet van om vandaag alweer volop aan het werk te zijn.

,,Het is een rare dag, maar we zijn gewoon weer volop in bedrijf'', zegt Victor Vijfvinkel, woordvoerder van Renewi, het voormalige Van Vliet Contrans. ,,Wagens rijden weer af en aan. We moeten wel heel wat regelen met afval dat we nu niet kwijt kunnen in de afgebrande hal 2, want die is nu gewoon niet begaanbaar. Het afval moeten we dus op andere locaties brengen. We hebben verschillende locaties in onze regio. De afvalstoffen worden nu verdeeld over zusterbedrijven en andere afvalverwerkers.''

Experts hebben vandaag de hal geïnspecteerd. Wat er nog van over is dan. ,,Die hal is gewoon voor de helft afgebrand'', weet Vijfvinkel. ,,Ze kijken nu wat er nog bruikbaar is. Het was ook vandaag al met al weer een heftig dagje. Het ijzer van de hal dat is weggeknipt, is vandaag ook afgevoerd.''

Over opnieuw bouwen wordt over een paar weken een besluit genomen, stelt Vijfvinkel. ,,Daar valt nu nog vrij weinig over te zeggen. De opties zijn helemaal platgooien of weer aanbouwen. Als het overgebleven deel stabiel is, kunnen we daar nog wel verder werken.''

Bizar

Het was al met al een bizar weekend bij Renewi. De brandweer is van vrijdagnacht tot zaterdagnacht aan het blussen geweest en pas zondagochtend vertrokken. ,,Dan is het ongelooflijk om te zien dat we maandagochtend gewoon weer aan de slag zijn met z'n allen. De brand levert ontzettend veel rompslomp op, maar we zijn allang blij dat het een hal was waar geen sorteerinstallatie stond of iets dergelijks. Het was alleen een stuk hal en wat afval dat in de brand is gegaan. Er zijn gelukkig ook geen gewonden gevallen, alleen veel rook en een flinke brandlucht in de regio.''

Over de oorzaak van de brand kan Vijfvinkel niets zeggen. ,,Het kan verschillende oorzaken hebben'', zegt hij. ,,De brandweer weet het ook niet.''