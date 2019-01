Renewi neemt tot maandag geen afval in na brand

Dat laat woordvoerder Victor Vijfvinkel van Renewi desgevraagd weten, na berichten dat Renewi voorlopig geen grof huishoudelijk afval zou innemen. De gemeente Westland heeft inmiddels ook gemeld dat het ophalen van afval volgens schema blijft verlopen. De kliko’s mogen gewoon aan de straat worden gezet en grof huishoudelijk afval kan naar de gemeentewerf worden gebracht.

,,De gemeentewerven zijn gewoon open, maar wij nemen tot maandagochtend 10.00 uur niks in en dat hebben we de gemeente Westland ook laten weten”, zegt Vijfvinkel. ,,We moeten eerst ons eigen onderzoek afronden en de boel opruimen. Maar het mag duidelijk zijn dat we gaan nadenken wat we hier verder mee doen.”

batterijen, accu’s en sprays

Want, zo stelt Vijfvinkel, er zitten steeds meer batterijen, accu’s en sprays tussen het afval en die kunnen brand veroorzaken. ,,Ook in dat grof huishoudelijk afval dat bij de gemeentewerven komt”, zegt de woordvoerder van Renewi, waar nu voor de vierde keer in driekwart jaar brand woedde. ,,Het is gewoon een groot probleem. We zijn keihard bezig om hier iets aan te doen. Een immense sprinklerinstallatie, een miljoeneninvestering, is bijna klaar. Er staat ook een grote watertank die binnen anderhalve maand operationeel is.”

Het grote probleem voor Renewi is de samenstelling van het grof huishoudelijk afval, aldus de zegsman. ,,Die krijgen we samen met de gemeente maar niet onder controle”, bekent Vijfvinkel. ,,We accepteren het afval wel en zijn er heel streng op, maar we kunnen moeilijk twintig man om elke container heen zetten om met de hand uit te zoeken of er geen batterijtjes inzitten. Het is heel vervelend en wij balen er zelf nog het meest van. Wij snappen ook dat de burgemeester zorgen heeft, want die ziet puur de feiten van vier branden in driekwart jaar. Daar word je niet vrolijk van. Het was nu niettemin klein, maar wél weer een brand. Er was veel rookontwikkeling en de weg moest worden afgesloten. Kortom, het is gewoon een groot probleem.”